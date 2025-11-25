Когда в Кургане выпадет снег: прогноз на декабрь. Скрин
В Кургане прогнозируют снегопады во второй половине декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане снег ожидается в конце первой декады декабря, когда установится отрицательная дневная температура воздуха. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте gismeteo.ru.
«8 и 9 декабря возможен снег с дождем, днем будет до +1 градуса. С 10 по 12 декабря прогнозируется снег, дневная температура воздуха установится с отрицательным значением — 3 -7 градусов», — указано в долгосрочном прогнозе.
В целом, первая декада декабря ожидается аномально теплой и без осадков. Вторая половина декабря прогнозируется относительно теплой (до -9 градусов днем) с затяжными снегопадами (с 15 до 26 декабря).
Прогноз погоды в Кургане на декабрь 2025 года
Фото: gismeteo.ru
