В Кургане прогнозируют снегопады во второй половине декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане снег ожидается в конце первой декады декабря, когда установится отрицательная дневная температура воздуха. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте gismeteo.ru.

«8 и 9 декабря возможен снег с дождем, днем будет до +1 градуса. С 10 по 12 декабря прогнозируется снег, дневная температура воздуха установится с отрицательным значением — 3 -7 градусов», — указано в долгосрочном прогнозе.

В целом, первая декада декабря ожидается аномально теплой и без осадков. Вторая половина декабря прогнозируется относительно теплой (до -9 градусов днем) с затяжными снегопадами (с 15 до 26 декабря).

