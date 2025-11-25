В Кургане вынесли приговор по делу о танце на мемориале погибших воинов

«Признал виновной Д.М.И. в совершении преступления по ч.3 ст.354.1 (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), назначить штраф в размере 1,1 млн рублей. С учетом времени задержания, смягчить приговор и окончательно назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — зачитал решение председательствующий Андрей Роот. Приговор в законную силу не вступил.

Жительница Кургана попала в полицию в июле 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее после того, как она в нетрезвом виде станцевала на мемориале воинам-курганцам, погибшим в ходе локальных конфликтов. Женщина свою вину сразу признала. В ходе судебного следствия она также полностью признала свою вину. Гособвинение просило для нее наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн.