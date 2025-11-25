В Кургане вынесли приговор по делу о танце на мемориале погибших воинов
В Кургане вынесли приговор по делу о танце на мемориале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский областной суд вынес решение по делу об осквернении символов памяти погибших воинов. Полностью признавшая вину жительницы города заплатит штраф. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший при оглашении приговора.
«Признал виновной Д.М.И. в совершении преступления по ч.3 ст.354.1 (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), назначить штраф в размере 1,1 млн рублей. С учетом времени задержания, смягчить приговор и окончательно назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — зачитал решение председательствующий Андрей Роот. Приговор в законную силу не вступил.
Жительница Кургана попала в полицию в июле 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее после того, как она в нетрезвом виде станцевала на мемориале воинам-курганцам, погибшим в ходе локальных конфликтов. Женщина свою вину сразу признала. В ходе судебного следствия она также полностью признала свою вину. Гособвинение просило для нее наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!