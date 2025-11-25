Задержаны погромщики глэмпинга в Курганской области: ущерб на полмиллиона рублей
Полицейские проводят проверку по инциденту в глэмпинге Юргамышского округа
Фото: Илья Московец © URA.RU
Четырех человек, учувствовавших в разгроме глэмпинга в Юргамышском округе Курганской области, задержали после происшествия. Об этом сотрудник глэмпинга рассказал telegram-каналу Курганистан.
«Четырех человек задержали после буйства в глэмпинге. Однако поймать удалось не всех, один дебошир сейчас скрывается. Незнакомцы не были гостями — а неожиданно пришли ночью из леса и начали все крушить. Охранник домика серьезно не пострадал, чувствует себя хорошо. Приблизительно, ущерб составил 500 тысяч рублей», — рассказали в глэмпинге «Курганистану».
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается. Нападение на глэмпинг «Погнали в лес» в Юргамышском округе произошло ночью 24 ноября. Неизвестные разгромили объект: разбили окна, сломали забор. Пострадал охранник, который находился в одном из домиков. Действия нападавших попали на камеры видеонаблюдения. Глэмпинг — субсидируемый проект, созданный при поддержке региона в рамках развития внутреннего туризма.
