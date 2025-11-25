Задержаны погромщики глэмпинга в Курганской области: ущерб на полмиллиона рублей

Четырех человек, учувствовавших в разгроме глэмпинга в Юргамышском округе Курганской области, задержали после происшествия. Об этом сотрудник глэмпинга рассказал telegram-каналу Курганистан.

«Четырех человек задержали после буйства в глэмпинге. Однако поймать удалось не всех, один дебошир сейчас скрывается. Незнакомцы не были гостями — а неожиданно пришли ночью из леса и начали все крушить. Охранник домика серьезно не пострадал, чувствует себя хорошо. Приблизительно, ущерб составил 500 тысяч рублей», — рассказали в глэмпинге «Курганистану».