Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На территории международного аэропорта Кургана мэр города Антон Науменко торжественно открыл памятник легендарной боевой машине пехоты БМП-3. Монумент представляет собой корпус настоящей боевой машины и украшен оригинальной подсветкой. С места открытия передает корреспондент URA.RU.
«Эта машина — одна из лучших в мире, и сегодня она успешно справляется с боевыми задачами в зоне специальной военной операции. Создателем данной техники является главный конструктор Александр Благонравов. В течение 10 лет вместе с другими заводчанами он трудился над своим изобретением, укрепляя обороноспособность нашей страны», — отметил мэр на церемонии открытия.
Памятник установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации города. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. Кроме того, по инициативе губернатора Вадима Шумкова на памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины — реального механика-водителя в шлемофоне.
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
- Кирилл25 ноября 2025 17:06Радует, что наш город открывает памятник не просто технике, а символу стойкости и обороноспособности страны. Особенно удачно, что на памятнике появится образ настоящего водителя - это делает экспозицию более реальной и близкой людям
- Местный25 ноября 2025 17:05Я, как человек, связанный с технической стороной дел, испытываю особую гордость за то, что наша техника, над которой столько трудились курганские специалисты, получила такую памятную форму.
- Глеб25 ноября 2025 16:58Танк и в аэропорту?! Я сам офигел!