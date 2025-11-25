Глава Кургана официально открыл памятник боевой машине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории международного аэропорта Кургана мэр города Антон Науменко торжественно открыл памятник легендарной боевой машине пехоты БМП-3. Монумент представляет собой корпус настоящей боевой машины и украшен оригинальной подсветкой. С места открытия передает корреспондент URA.RU.

«Эта машина — одна из лучших в мире, и сегодня она успешно справляется с боевыми задачами в зоне специальной военной операции. Создателем данной техники является главный конструктор Александр Благонравов. В течение 10 лет вместе с другими заводчанами он трудился над своим изобретением, укрепляя обороноспособность нашей страны», — отметил мэр на церемонии открытия.

Памятник установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации города. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. Кроме того, по инициативе губернатора Вадима Шумкова на памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины — реального механика-водителя в шлемофоне.

Продолжение после рекламы





















1/6 У Курганского аэропорта прошло торжественное открытие памятника БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU