Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Мэр Кургана Науменко открыл памятник легендарной БМП-3 у аэропорта. Фото, видео

Мэр Кургана Науменко открыл памятник легендарной БМП-3 у аэропорта.Ф Видео
25 ноября 2025 в 16:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава Кургана официально открыл памятник боевой машине

Глава Кургана официально открыл памятник боевой машине

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории международного аэропорта Кургана мэр города Антон Науменко торжественно открыл памятник легендарной боевой машине пехоты БМП-3. Монумент представляет собой корпус настоящей боевой машины и украшен оригинальной подсветкой. С места открытия передает корреспондент URA.RU.

«Эта машина — одна из лучших в мире, и сегодня она успешно справляется с боевыми задачами в зоне специальной военной операции. Создателем данной техники является главный конструктор Александр Благонравов. В течение 10 лет вместе с другими заводчанами он трудился над своим изобретением, укрепляя обороноспособность нашей страны», — отметил мэр на церемонии открытия.

Памятник установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации города. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. Кроме того, по инициативе губернатора Вадима Шумкова на памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины — реального механика-водителя в шлемофоне.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

У Курганского аэропорта прошло торжественное открытие памятника БМП-3

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU


Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (3)
  • Кирилл
    25 ноября 2025 17:06
    Радует, что наш город открывает памятник не просто технике, а символу стойкости и обороноспособности страны. Особенно удачно, что на памятнике появится образ настоящего водителя - это делает экспозицию более реальной и близкой людям
  • Местный
    25 ноября 2025 17:05
    Я, как человек, связанный с технической стороной дел, испытываю особую гордость за то, что наша техника, над которой столько трудились курганские специалисты, получила такую памятную форму.
  • Глеб
    25 ноября 2025 16:58
    Танк и в аэропорту?! Я сам офигел!
Добавить комментарий
Следующий материал