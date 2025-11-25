Памятник БМП-3 в Кургане у аэропорта привезли из зоны СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Настоящая боевая машина пехоты БМП-3, установленная на постаменте у международного аэропорта Кургана, была выпущена в 2022 году и принимала участие в зоне специальной военной операции (СВО). Машина прошла восстановление специалистами одного из курганских предприятий и теперь служит памятником, встречающим гостей города. Об этом сообщил глава города Кургана Антон Науменко.

«БМП-3, которая установлена на постаменте, была выпущена в 2022 году и тоже участвовала в зоне СВО. У нее своя непростая судьба. Специалистами одного из предприятий она была приведена в порядок и сейчас будет встречать всех, кто прибыл в Курган», — отметил мэр Кургана.

Памятник создан по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В дальнейшем на памятнике появится скульптурный прототип водителя боевой машины — реального механика-водителя в шлемофоне. Установка памятника стала еще одним шагом по увековечению памяти о курганских конструкторах и их вкладе в обороноспособность России.