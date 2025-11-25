Логотип РИА URA.RU
Тонны зараженного курганского зерна не пустили в оборот

25 ноября 2025 в 18:15
Фермер из Целинного округа должен провести обеззараживание зерна от вредителя

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области фермер Целинного округа планировал выпустить в оборот две тысячи тонн пшеницы и две тысячи тонн гречихи, зараженных волосатыми клещами. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения главе крестьянского (фермерского) хозяйства.

В ходе лабораторных исследований в Курганском филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в партиях зерна были обнаружены живые вредители — обыкновенные волосатые клещи (Clycyphagus destructor Duds). «В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза „О безопасности зерна“ (ТР ТС 015/2011) зараженность вредителями зерна, предназначенного на продовольственные (пищевые) цели, не допускается», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Предпринимателю необходимо провести обеззараживание зерна и повторно отправить его на лабораторные исследования, чтобы использовать по назначению. Россельхознадзор также напоминает сельхозтоваропроизводителям об обязанности соблюдать законодательство РФ в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

