Тонны зараженного курганского зерна не пустили в оборот

В Курганской области фермер Целинного округа планировал выпустить в оборот две тысячи тонн пшеницы и две тысячи тонн гречихи, зараженных волосатыми клещами. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения главе крестьянского (фермерского) хозяйства.

В ходе лабораторных исследований в Курганском филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в партиях зерна были обнаружены живые вредители — обыкновенные волосатые клещи (Clycyphagus destructor Duds). «В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза „О безопасности зерна“ (ТР ТС 015/2011) зараженность вредителями зерна, предназначенного на продовольственные (пищевые) цели, не допускается», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.