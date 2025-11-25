Макрона поставили на место после желания отобрать российские активы

Захарова высказалась о желании Франции распоряжаться российскими активами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны должны вернуть России ее заблокированные активы, если не желают «прослыть евроворьем». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что право распоряжаться замороженными в ЕС российскими активами принадлежит Европе.

«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — заявила дипломат. Отреагировала на заявление Макрона она в своем telegram-канале.

Большая часть заблокированных активов (чуть более 200 миллиардов евро) находится на площадке Euroclear в Бельгии. Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по их использованию.

Продолжение после рекламы

Депозитарий Euroclear неоднократно высказывался против их экспроприации, предупреждая, что это может привести к изъятию европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва не оставит без ответа попытки конфисковать российские активы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что замороженными российскими активами должна распоряжаться Европа. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на радио RTL.