Суд в США вынес решение по поводу песен «Ласкового мая»

Споры по поводу авторства песен шли еще при жизни Юрия Шатунова Фото: Анна Майорова © URA.RU Апелляционный суд США решил, что цифрового дистрибьютора музыки Believe нельзя привлечь к ответственности за использование песен «Ласкового мая». О постановлении суда сообщил Billboard. «Коллегия из трех судей Апелляционного суда одиннадцатого округа в понедельник постановила, что нет никаких юрисдикционных оснований для подачи иска против Believe во Флориде», — передает решение комиссии Billboard. Иск против Believe подал World Media Alliance. Компания утверждала, что Believe нарушила его авторские права, разместив на YouTube 44 видеоролика с песнями «Ласкового мая» без разрешения. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В США случайно нашли 12 кассет с неизданными песнями Майкла Джексона Спор о правах велся еще при жизни солиста и лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова в 2019 году. Менеджер Андрей Разин уверял, что певец не может петь песни группы на концертах, но Шатунов это опроверг. В 2022 году суд полностью передал права на песни «Ласкового мая» от менеджера к артисту. После смерти певца Разин также пытался вновь получить права на произведения. Однако суд встал на сторону семьи покойного музыканта, закрепив за ней права на 23 песни.

