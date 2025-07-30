Суд в США вынес решение по поводу песен «Ласкового мая»

Американский суд не стал рассматривать иск о правах на песни «Ласкового мая»
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Споры по поводу авторства песен шли еще при жизни Юрия Шатунова
Споры по поводу авторства песен шли еще при жизни Юрия Шатунова Фото:

Апелляционный суд США решил, что цифрового дистрибьютора музыки Believe нельзя привлечь к ответственности за использование песен «Ласкового мая». О постановлении суда сообщил Billboard.

«Коллегия из трех судей Апелляционного суда одиннадцатого округа в понедельник постановила, что нет никаких юрисдикционных оснований для подачи иска против Believe во Флориде», — передает решение комиссии Billboard. Иск против Believe подал World Media Alliance. Компания утверждала, что Believe нарушила его авторские права, разместив на YouTube 44 видеоролика с песнями «Ласкового мая» без разрешения.

Спор о правах велся еще при жизни солиста и лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова в 2019 году. Менеджер Андрей Разин уверял, что певец не может петь песни группы на концертах, но Шатунов это опроверг. В 2022 году суд полностью передал права на песни «Ласкового мая» от менеджера к артисту.

После смерти певца Разин также пытался вновь получить права на произведения. Однако суд встал на сторону семьи покойного музыканта, закрепив за ней права на 23 песни.

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Апелляционный суд США решил, что цифрового дистрибьютора музыки Believe нельзя привлечь к ответственности за использование песен «Ласкового мая». О постановлении суда сообщил Billboard. «Коллегия из трех судей Апелляционного суда одиннадцатого округа в понедельник постановила, что нет никаких юрисдикционных оснований для подачи иска против Believe во Флориде», — передает решение комиссии Billboard. Иск против Believe подал World Media Alliance. Компания утверждала, что Believe нарушила его авторские права, разместив на YouTube 44 видеоролика с песнями «Ласкового мая» без разрешения. Спор о правах велся еще при жизни солиста и лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова в 2019 году. Менеджер Андрей Разин уверял, что певец не может петь песни группы на концертах, но Шатунов это опроверг. В 2022 году суд полностью передал права на песни «Ласкового мая» от менеджера к артисту. После смерти певца Разин также пытался вновь получить права на произведения. Однако суд встал на сторону семьи покойного музыканта, закрепив за ней права на 23 песни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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