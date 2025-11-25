План Трампа по Украине привел к вакханалии в мире: заявления Пескова 25 ноября

Россия ожидает, когда США предоставят план по миру на Украине, отметил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, следуя в Киргизию с рабочим визитом, прокомментировал журналистам текущую ситуацию вокруг мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что шум вокруг него превратился в «информационную вакханалию». О чем еще рассказал Песков — в материале URA.RU.

Вокруг плана Трампа много противоречий

Дмитрий Песков охарактеризовал текущую ситуацию в мире вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа как «информационную вакханалию», отметив обилие противоречивых данных и заявлений в СМИ, которые затрудняют оперативное комментирование. Он в целом подтвердил, что Россия считает проект мирного плана президента США Дональда Трампа «хорошей основой для переговоров».

При этом Песков подчеркнул, что Москва понимает — в первоначальный текст, состоявший из 28 пунктов, уже были внесены коррективы по итогам консультаций США и Украины в Женеве. Россия ожидает, что Вашингтон официально поделится с ней своими окончательными предложениями, но в целом РФ готова к мирным контактам. Пока же, по словам пресс-секретаря, никакого официального обновленного документа Россия не получала. В Кремле также уточнили, что там ничего не могут сказать по поводу слухов о встрече спецпосланника Трампа по Украине Дена Дрисколла с российскими представителями в ОАЭ.

Европа играет важную роль

В беседе с журналистом URA.RU Песков также отметил важность участия европейских стран в построении будущей архитектуры безопасности. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что без участия европейцев практически невозможно» обсуждать систему безопасности и гарантий безопасности на Украине.