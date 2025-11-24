Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

«Коалиция желающих» и представители ЕС обсудят переговоры по Украине

24 ноября 2025 в 18:42
Фон дер Ляйен подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины

Фото: Официальный сайт Европарламента

Во вторник, 25 ноября, представители Евросоюза и «коалиции желающих» планируют обсудить переговоры по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами из коалиции желающих», — сказала фон дер Ляйен, выступая по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины. Фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между делегациями США и Украины. В ходе встречи обсуждался мирный план США, состоящий из 28 пунктов. Участникам переговоров удалось достичь договоренности относительно формата обмена пленными и численности ВСУ. Однако вопрос отказа Украины от вступления в НАТО остался нерешенным. Дальнейшее обсуждение этих тем планируется на уровне президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

