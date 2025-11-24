«Коалиция желающих» и представители ЕС обсудят переговоры по Украине

Фон дер Ляйен подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины Фото: Официальный сайт Европарламента

Во вторник, 25 ноября, представители Евросоюза и «коалиции желающих» планируют обсудить переговоры по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами из коалиции желающих», — сказала фон дер Ляйен, выступая по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины. Фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.