«Коалиция желающих» и представители ЕС обсудят переговоры по Украине
Фон дер Ляйен подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины
Фото: Официальный сайт Европарламента
Во вторник, 25 ноября, представители Евросоюза и «коалиции желающих» планируют обсудить переговоры по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами из коалиции желающих», — сказала фон дер Ляйен, выступая по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула центральную роль Европы в будущем Украины. Фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между делегациями США и Украины. В ходе встречи обсуждался мирный план США, состоящий из 28 пунктов. Участникам переговоров удалось достичь договоренности относительно формата обмена пленными и численности ВСУ. Однако вопрос отказа Украины от вступления в НАТО остался нерешенным. Дальнейшее обсуждение этих тем планируется на уровне президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.