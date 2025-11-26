Главный экспонат музея Златоуста был сделан для будущего царя

Доспехи хотели бы видеть у себя многие музеи России, но выставляют их в Златоусте Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Готовящийся отметить 200-летие Музей истории и культуры Златоуста (Челябинская область) накопил более 85 тысяч экспонатов. Директор учреждения Татьяна Шадрина рассказала URA.RU, каких экспонатов музей лишился, как в него попали картины именитых художников, и чем экспозиция привлекла китайцев.

Доспехи вернулись из Эрмитажа

— Татьяна Валерьевна, а есть особенно дорогие вашему сердцу экспонаты?

— Если у любого директора музея спросить, какие экспонаты для него ценны, полагаю, выделить будет сложно. Каждый экспонат по-своему интересен. Чтобы внести его в коллекцию, собираем комиссию, которая решает, насколько вещь способна транслировать потомкам многогранную историю города. Поэтому любые фотография или документ — все имеет значение. Если говорить о холодном оружии, то в Златоусте, конечно, можно выделить клинки Ивана Бушуева, описанного Павлом Бажовым как Иванко Крылатко. Их у нас 12.

— И есть доспехи...

— Пожалуй. Это доспехи цесаревича — будущего императора Александра Второго. Многие приходят специально, чтобы их увидеть. В 1920-х годах их вернули в музей из ленинградского Эрмитажа. В свое время Политехнический музей Москвы присвоил изделию статус памятника науки и техники. Таким званием награждаются предметы, которые были инновационными для своего времени, двигали вперед науку и технику.

Продолжение после рекламы

— Автор Бушуев?

— В производстве были задействованы он и еще 33 мастера. Иван Николаевич руководил коллективом, занимался золочением доспехов.

— Славу музея составляют и другие экспонаты. Про каждый можно говорить отдельно.

— Статус памятника науки и техники имеет также выполненный в 1896 году булатный столик Павла Швецова. Привлекает внимание узел из 20-миллиметрового стального прута. Андрей Стариков изготовил его в 1880-е годы.





















1/6 Юбилей будут отмечать два дня: 27 ноября — конференцией им. Н.А. Косикова, 28 ноября — торжественным собранием Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

— В Златоусте несколько раз были цари. Какие предметы царского обихода или связанные с императорами имеются?

— Есть личный альбом Николая Второго. В целях сохранности его оригинал сейчас не показываем. Но познакомиться с экспонатом можно. Выставлена электронная книга с копией альбома, и посетители могут ее листать. Про доспехи мы говорили. В музее хранятся некоторые экземпляры шашек и сабель, которые были сделаны для царей. Если смотреть на советский период, имеются личные вещи маршала СССР Бориса Шапошникова, переданные его сыном. Военачальник — родом из Златоуста, здесь до сих пор сохранился его дом, где он жил в детстве.

— Под большую коллекцию места не хватает. Сколько могут увидеть посетители?

— В музее хранится 85 тысяч, а представлено примерно три тысячи. Это постоянная экспозиция. Работают сменные выставки — в год их проходит 46. Поэтому пять-семь тысяч экспонатов демонстрируем дополнительно.

— Сколько стоит коллекция, считали?

— Нет, этим вопросом мы не занимались. Конечно, если говорить о раритетах мирового значения, цена у них достаточно большая. Но наша основная задача — прежде всего сохранять.

Музей расширится залами, где пел юный Шаляпин

— Как экспонаты попадают в музей?

— Каждый из них имеет свою историю. Когда люди приносят что-то, мы записываем и пытаемся понять происхождение вещи. Например, есть письменный прибор Аносова, который попал в музей в 1950-х годах. Приехавшие к нам студенты из Новокузнецка, увидев портрет российского металлурга Павла Петровича Аносова, заметили, что одногруппник очень похож на промышленника. Оказалось, что он приходится знаменитому предку пра-пра-правнуком. Гость передал нам письменный прибор, который мастера изготовили специально для Аносова перед его отъездом из Златоуста.

— Начало музею положил Аносов?

— Да. Мы считаем его создателем. В горном журнале за 1825 год есть упоминание о музее на Златоустовском заводе. Первые коллекции — это собранные ученым-металлургом горные породы, станки и вторые экземпляры изделий оружейной фабрики.

— Где располагался первый музей?

— В здании Арсенала на городской площади. Оно сохранилось, имеет статус памятника регионального значения. Теперешнее помещение, где выставляется коллекция, — это бывший дом горного начальника. Его перестроили в 1969 году. Прежние стены обветшали — возвели новые, полностью сохранив планировку и, за некоторыми исключениями, внешний вид.

Продолжение после рекламы













1/4 Музей располагается в историческом здании бывшего дома горного начальника, где жил Павел Аносов Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

— Помню, что в 2004 году Арсенал уже ремонтировался. Он не работает до сих пор, хотя и передан музею…

— Мы разработали проектно-сметную документацию ремонта, использовав исторические знания о здании. Проект согласовали с государственным комитетом охраны объектов культурного наследия. Теперь пытаемся войти в программы для получения финансирования.

— Много надо денег, чтобы его достроить?

— Несколько десятков миллионов.

— Не такие большие средства. Насколько музей увеличит площади с введением в строй Арсенала?

— Сейчас у нас 1,2 тысячи квадратных метров. В Арсенале — дополнительно еще 2,5 тысячи. Задача — переместить туда коллекцию холодного оружия, картины и другие предметы искусства, а в теперешнем помещении оставить историческую экспозицию. Арсенал сам по себе способен выступить магнитом для публики. В 1891 году выступавший там 16-летний Федор Шаляпин потерял накладную бороду. В помещениях хорошая акустика, которая позволит устраивать концерты, как это было прежде. Появятся концертный и конференц-залы.

Экспонаты пропали в неизвестном направлении

— Главной музейной новостью года стала кража императорских драгоценностей из Лувра. А в вашем музее попытки похитить экспонаты были?

— К счастью, нет. Я 22 года работаю в музее, с подобными инцидентами не сталкивалась. Охране и сохранности экспонатов уделяется большое внимание. Охрана — это сигнализация, решетки на окнах, другие меры предосторожности. Но не только они. Чтобы бумага не желтела, картины не осыпались, соблюдаем определенные условия хранения. Чем правильнее мы будем хранить, тем дольше изделия сохранятся для последующих поколений. Занимаемся реставрацией.

— Что было утрачено из экспонатов?

— В 1919 году по неизвестным причинам коллекции из Арсенала возродившемуся окружному музею не передали. Куда исчезли экспонаты, не понятно. Также в 1936 году НКВД изъяло несколько тысяч единиц оружия. Все остальное, что пополнило фонды музея, можно анализировать по книге поступлений, которая у нас есть. До 1947 года записей не велось, поэтому трудно сказать точно, что еще утрачено.

— Часть молодежи не идет в музеи, сетуя, что скучно. Как удается заинтересовать посетителей сюда прийти?

— Мы придерживаемся той точки зрения, что историю города обязательно нужно знать. Для увлекательности познания применяем современную технику. Да тот же ремонт: провели его, чтобы молодым хотелось здесь находиться. Помог мэр Олег Решетников — выделил деньги. Используем мультимедийные возможности, фильмы. Проходят театрализованные экскурсии для самых маленьких. Активно работаем с Пушкинской картой — и студенты приходят. Открыли детский музейный комплекс «Краюшка», который нравится и молодым родителям с детьми. Созданную краеведом, когда-то нашим директором, Федором Яблонским Книгу Памяти можно пролистать в интерактивном формате с документами и фотографиями, связанными с Великой Отечественной войной.

Продолжение после рекламы

















1/5 Визуализация привлекает в музей молодые поколения посетителей Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

— Из этого набора что предпочитают?

— Сегодня все больше интересуются историей, историческими экспозициями. Холодное оружие, бронзовый колокол в третьем зале — все это также вызывает интерес. Начали проект по чугунному литью. Хотим показать, что им на златоустовском заводе тоже занимались. Коллекция — одна из лучших на Урале. Есть интересное собрание фарфора — а всего собрана 21 коллекция. Делаем выставки одного экспоната. Сейчас готовится к показу одна из картин.

— Работы каких живописцев есть в музее?

— Художников Исаака Левитана, Алексея Боголюбова, Ильи Репина. В оригинале.

— Внушительно! Как эти полотна оказались в Златоусте?

— В 1920-е годы в стране была традиция передавать часть коллекций из крупных музеев в провинциальные. Нам досталось несколько раритетов, которые мы сейчас выставляем.

Перекресток времен

— Развитие внутреннего туризма добавляет оптимизма? Новый тренд отразился на посещаемости?

— Есть такое. Ежегодно поток посетителей увеличивается примерно на 3%. И это при том, что прежде музей был один на весь город, а сейчас конкуренцию нам составляют и другие площадки. Приходят не только гости Златоуста. Спрос вырос также со стороны самих горожан.

— Несколько лет назад по залам ходили китайские туристы. На что смотрели?

— Группа была небольшой, и покидали гости музей с восторгом. В Златоусте в 1845-1847 годах жили Бланки — будущие мать и дед Владимира Ленина (Ульянова) по материнской линии. Александр Дмитриевич привез сюда семью, став по приглашению Аносова главным лекарем госпиталя оружейной фабрики. Город сам по себе интересен китайским гостям. В музее они познакомились с развитием металлургии в Златоусте, увидели изготовленный для Монголии кортик. У нас богатое революционное прошлое: бой с белочехами, бойня 1903 года на городской площади — посмотреть есть что.

— Какой концепции придерживается музей Златоуста? Он для чего?