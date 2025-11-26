Выяснилось, какого цвета машин в Челябинской области больше

Чаще всего челябинцы выбирают автомобили белого и черного цвета Фото: Илья Московец © URA.RU

Самым популярным цветом машин в Челябинской области является белый. В топ-3 также вошли серый (серебристый) и черный цвета. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром», организовав опрос, в котором приняло участие почти 12 тысяч водителей.

«После тройки лидеров (белый, серый и черный) четвертое место заняли синий и голубой цвета. Пятое — красный и бордовый», — отмечается в исследовании.

Шестое место в рейтинге популярности заняли автомобили зеленого цвета, седьмое — бежевого и золотистого, восьмое — коричневого. На девятом месте желтые машины, на десятом — фиолетовые. Замыкают топ-12 оранжевые и розовые автомобили — их выбирали реже всего.

Респондентам был задан вопрос: «Машины каких цветов у вас были?». Свой ответ озвучили 11910 человек.