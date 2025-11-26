В челябинском поселке при тушении дома нашли тело мужчины

При ликвидации возгорания в доме обнаружили тело погибшего Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Нижний Уфалей Верхнеуральского городского округа Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения было обнаружено тело хозяина жилища. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение. Во время разведки внутри жилища был обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении», — уточнили в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Огню не дали распространиться на соседние жилые строения.

Продолжение после рекламы