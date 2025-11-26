Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В челябинском поселке при тушении дома нашли тело мужчины

В Нижнем Уфалее при возгорании частного дома погиб мужчина
26 ноября 2025 в 07:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При ликвидации возгорания в доме обнаружили тело погибшего

При ликвидации возгорания в доме обнаружили тело погибшего

Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Нижний Уфалей Верхнеуральского городского округа Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения было обнаружено тело хозяина жилища. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение. Во время разведки внутри жилища был обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении», — уточнили в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Огню не дали распространиться на соседние жилые строения.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU, ранее в частном доме в Челябинске при тушении пожара также было найдено тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал