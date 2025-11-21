В Тюменской области арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве пасынка

Мужчину оставили в СИЗО до 19 января Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области отправили в СИЗО мужчину, которого подозревают в убийстве собственного пасынка. Инцидент произошел 18 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Из материалов дела следует, что 19 ноября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим пасынком нанес не менее одного удара металлическим газовым ключом по голове потерпевшего, тем самым причинив последнему открытую черепно-мозговую травму», — сообщили в пресс-службе. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.