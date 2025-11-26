Финалистка «Битвы экстрасенсов» сделает неожиданный визит в Екатеринбург

Экстрасенс удивит не только встречей, но и выступлением Фото: Илья Московец © URA.RU

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина приедет в Екатеринбург, но не ради шоу. Экстрасенс пообщается с горожанами, а после споет на мистическом фестивале. Также в грядущую пятницу и выходные состоится первый концерт на «УГМК-Арене» — на сцену выйдет певица Anna Asti, а также выступят AY YOLA, XOLIDAYBOY, группа «Любэ». Из спортивных мероприятий горожан ждут забег по ТЦ, тренировка по регби и рестлинг-шоу. Подробнее о мероприятиях — в афише URA.RU.

28 ноября

Концерт Anna Asti 12+

Певица представляет новое шоу «Царица», которое станет праздником для поклонников. Фанатов ждут масштабные спецэффекты, завораживающая хореография и любимые хиты, а еще это будет первый полноценный концерт, который пройдет на ледовой «УГМК-Арене». Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей.

На одной из вечеринок можно будет встретиться с успешным диджеем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Концерт CHEPIKK 18+

Белорусская и российская поп-певица Екатерина Чепик выступит в Екатеринбурге. Среди ее хитов: «Не люби меня», «Крылышки», «Женат», «Со мной так нельзя», «Черная волга». Концерт пройдет в «Фабрике Event Hall» в 20:00, билеты — от 1700 рублей.

Вечеринка с участием легенды Coachella 18+

Команда ZZI PEOPLE проведет финальную вечеринку года с участием загадочного диджея Aiwaska, который покорил такие мировые фестивали, как Burning Man, Coachella и Tomorrowland. Кроме танцев, гостей ждет выставка картин современных художников, вдохновленных тематикой вечеринки. Мероприятие пройдет в Center Club в 22:00, билеты — от 2500 рублей.

Открытая тренировка по регби 12+

Регби-клуб «Рать» и спортивный клуб «Горная машина» проведут открытую тренировку по регби. На мероприятии ждет ликбез о игре, освоение азов, а в финале — практика в безопасной игре в тег-регби (бесконтактный вариант, подходящий для новичков). Мероприятие открыто для всех желающих, с собой нужно взять спортивную форму. Начало в 15:00 на спортивной базе Уральского горного университета.

Фестиваль «ТЕМА Х5» 16+

На мероприятии выступят основатели крупных российских брендов, среди которых Lapochka drinks, Vivienne Sabo и другие. В развлекательной части ожидается кофе-рейв, выступления певца Андрея Катикова (который записывал фиты с ЛСП, Feduk и IOWA), стендаперов Алексея Квашонкина и Саши Мокина. Фестиваль пройдет в центре искусств «Главный проспект» с 10:00 до 20:30, вход свободный, нужна регистрация.

Лекция Сухарева будет интересна тем, кто интересуется модой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лекция эксперта моды Алексея Сухарева 12+

В ТРЦ «Гринвич» Алексей Сухарев расскажет о трендах сезона, ответит на вопросы гостей и даст советы по составлению гардероба. Начало в 19:00 в модном пространстве HI-LIGHT, вход свободный, по регистрации.

День рождения книжного магазина «Пиотровский» 18+

Книжный, который находится в Ельцин Центре, отмечает 10-летие. В пятницу пройдет презентация книги «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга», начало в 19:00, вход свободный. Праздничные мероприятия пройдут до 30 ноября включительно, полная программа — на сайте.

День рождения «Нью Бара» 18+

Одно из популярных заведений города отмечает 16-летие. Посетителей ждут welcome drink, лотерея с призами, музыка от sonyaprosti, Макса Юдина, Вани Журавлева и других, ведущим станет актер и музыкант Виталий Корбесашвили. Начало в 19:00, билеты — 400 рублей.

29 ноября

Концерт AY YOLA 16+

Прогремевшая на весь мир башкирская группа приедет с альбомом Ural-Batyr. Тур посвящен древнему эпосу, где музыка объединяет прошлое и настоящее. Концерт пройдет в «Свободе» в 19:00, билеты — от 1900 рублей.

AY YOLA дадут концерт (вне фестивалей) в Екатеринбурге впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт группы Drummatix 16+

Команда представит свежий альбом и свои лучшие рок-хиты с этническими мотивами и мощными битами. Шоу пройдет в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2500 рублей.

Вечеринка «Свита 2K17 party» 18+

Тусовку с отсылкой к 2017-му году проведут в «Свободе». Участникам стоит приготовиться: организаторы обещают шум, атмосферу и музыку той эпохи. Начало в 23:00, билеты — от 389 рублей.

Вечеринка GLAM 2000s 18+

Екатеринбуржцев зовут оторваться под хиты «золотых нулевых»: t.A.T.u, Глюк'Ozу, «ВИА Гру», Леди Гагу, Gorillaz и других. Вечеринка пройдет в клубе Union в 17:00, билеты — 600 рублей.

Ночной забег VEER NIGHT RUN 0+

Горожан приглашают на ночной забег, паблик-ток, DJ-сет и вечеринку в Veer Mall. Мероприятие начнется в 21:00. Вход для спортсменов — от 3500 рублей, для болельщиков — бесплатный, по регистрации.

Впервые рестлинг-шоу прошло в столице Урала год назад Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Титаны Рестлинга EXTREME» 16+

В «Фабрике Event Hall» вновь пройдет зрелищное рестлинг-шоу. На ринг выйдут исполнители со всей России. Начало в 16:00, билеты — от 1000 рублей.

Фестиваль-конкурс «ДивоФест» 0+

На «Вкусном бульваре» в ТРЦ «Мега» состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения участников фестиваля-конкурса «ДивоФест». Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

Атмосферный квартирник 18+

Жителей города приглашают на акустический гитарный вечер, который воссоздаст атмосферу студенческих общежитий и дворовых встреч. Начало в 19:00 в крафт-баре «Коммун», билеты — 150 рублей.

День рождения винотеки Win-Win 18+

Посетителей ждут на винном казино и дегустации 30 вин, сыров, колбас и шоколада, мероприятия приурочены к пятилетию винотеки. Начало в 16:00, билеты — 2000 рублей.

Гуляния в честь Урал Мороза пройдут в Арамили Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Лекция «Юродивые: кто они?» 16+

Василий Блаженный, святой Симеон Юродивый, Ксения Петербургская и монахиня Исидора Тавенская — эти люди знакомы миру как юродивые, которые признаны святыми. Их жизнь и тайны раскроет исследователь религии Алексей Ковальчук. Мероприятие стартует в 17:30 в пространстве «Фонд», вход свободный, но нужно иметь при себе удостоверение личности.

День рождения Урал Мороза 0+

В «Парке сказов» в Арамили отметят день рождения уральского повелителя зимы. На празднике соберутся зимние волшебники со всех уголков России. В программе — шествие, хороводы, игры, мастер-классы, праздничное шоу и фейерверк. Начало в 12:00, билеты — от 1100 рублей.

30 ноября

Концерт XOLIDAYBOY 16+

Исполнитель хитов «Моя хулиганка» и «Пожары», лауреат престижных премий выступит в «МТС Live Холл». Фанатов ждут популярные песни и премьеры треков с нового альбома. Начало в 20:00, билеты — от 2600 рублей.

На «Любэ» билеты разлетаются очень быстро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Концерт группы «Любэ» 6+

Группа, которую неоднократно хвалил президент РФ Владимир Путин, приедет в столицу Урала сразу с двумя концертами. Однако сейчас можно попасть только на один — 30 ноября, остальные места проданы. Коллектив выступит в «Космосе» в 18:00, билеты — от 5000 рублей.

Концерт Dero Goi 16+

После более чем трех десятилетий с Oomph! в качестве фронтмена Dero Goi начинает новую главу. Музыкант презентует сольный альбом «1984». Выступление пройдет в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Стендап Елены Новиковой 18+

Стендап-комик, актриса, продюсер и сценарист Елена Новикова представит программу «Материнский капитал». Гостей ждут шутки про семью, детей и мужей, размышления о сегодняшних трендах в образовании. Также ожидается специальный гость — полуфиналист «Открытого микрофона» на ТНТ Женя Обидина. Начало в 19:00 в Ben Hall, билеты — от 1500 рублей.

Посмотреть на соревнования скалолазов можно бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киновечеринка «Очень странные дела» 18+

В честь выхода финального сезона сериала екатеринбуржцев ждут на просмотре первого эпизода и обсуждении с кинообозревателем. Гостям предлагают одеться в стиле героев «Очень странных дел», за самый эффектный костюм вручат подарок. Начало в 18:30 в баре «Самоцвет», билеты — 500 рублей.

Соревнования по exotic pole dance 18+

В «Свободе» пройдет отборочный тур открытых соревнований «ЭКЗО». На сцену выйдут танцовщицы, которые покажут хореографию в сочетании с акробатическими элементами на пилоне. Начало в 11:30, билеты — от 1100 рублей.

Соревнования по болдерингу 0+

Горожан приглашают поддержать скалолазов, которым предстоит преодолеть серию коротких сложных трасс. Мероприятие пройдет на скалодроме «Вместе» в ТРЦ Veer Mall в 19:00, вход свободный.

В шахматы сыграют все желающие Фото: Илья Московец © URA.RU

Открытый шахматный турнир 6+

Участников ждет лекция, а после — турнир по швейцарской системе. Событие пройдет в 13:00 в арт-пространстве «Маяк», вход свободный.

Фестиваль «Сансара Fest» 16+

Посетители смогут пообщаться с экспертами в области самопознания, эзотерики и психологии, посетить мастер-классы и поучаствовать в трансформационных играх. Специальным гостем станет финалистка «Битвы Экстрасенсов» и участница «Экстрасенсы. Реванш» Татьяна Ларина: она пообщается со всеми желающими, сделает фото и исполнит свои авторские произведения на закрытии фестиваля в 20:00. Фестиваль стартует в 12:00 в ресторане «Максимилианс», билеты — от 1000 рублей.

День матери в зоопарке 0+