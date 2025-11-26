Дать название скверу поручил мэр Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга один из скверов назвали в честь Юрия Мансурова — выдающегося уральского хирурга, который скончался несколько лет назад. Речь идет о зеленой территории между улиц Академика Бардина и Начдива Онуфриева. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Присвоить объекту городской среды — скверу, расположенному в Ленинском районе Екатеринбурга, наименование „Юрия Мансурова“» — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Исполнение постановления проконтролирует вице-мэр Рустам Галямов.

Юрий Мансуров погиб от ковида пять лет назад — 24 июня 2020 года. Он стал первой жертвой вируса среди медиков Свердловской области. Выдающийся хирург стал воплощением героизма в пандемию и одним из символов победы над страшной болезнью. Хирурга посмертно наградили Орденом Пирогова.

