Эксперты рассказали, что происходит с отечественным автопромом
Спрос на автомобили марка LADA за первый квартал 2025 года увеличился на 12,1%
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Россияне стали чаще интересоваться отечественными марками машин. Так, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованиям сервиса, рост популярности также зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).
«Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura: в этот раз линейку предложений на нашей сезонной распродаже „Хватамба“ впервые пополнили новые автомобили LADA. Уже в первую неделю спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше», — рассказал руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко.
При этом, как отмечают аналитики, растет не только спрос на продукцию российского автопрома, но и количество предложений на рынке. Так, в сентябре 2025 года в сравнении с августом этот показатель увеличился на 2,4% и достиг 30,1%. За первую половину октября число предложений о приобретении автомобиля российской марки возросло еще на 2,6%. В целом средняя цена отечественных машин составляет 1 668 900 рублей.
