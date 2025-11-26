Эксперты рассказали, что происходит с отечественным автопромом

Спрос на автомобили марка LADA за первый квартал 2025 года увеличился на 12,1% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне стали чаще интересоваться отечественными марками машин. Так, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованиям сервиса, рост популярности также зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

«Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura: в этот раз линейку предложений на нашей сезонной распродаже „Хватамба“ впервые пополнили новые автомобили LADA. Уже в первую неделю спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше», — рассказал руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко.