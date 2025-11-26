Винтажный Louis Vuitton и Levi's за полцены: где в Екатеринбурге искать уникальные вещи за небольшие деньги

Цены на винтажные вещи могут удивить Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В поисках оригинальных и стильных вещей не обязательно обращаться к новым коллекциям популярных брендов. Секонд-хенды и винтажные магазины в Екатеринбурге могут прийти на выручку. Топ мест, где можно обнаружить настоящие сокровища, — в подборке URA.RU.

«МодКомод»

Комиссионный магазин, работающий по принципу секонд-хенда или винтажного бутика, предлагает покупателям одежду и аксессуары от множества брендов, а также принимает вещи на реализацию. В ассортименте представлены как массовые бренды (Love Republic, Zara, H&M, Puma), так и люксовые (Versace, Armani Jeans) или редкие предметы гардероба по ценам ниже, чем в обычных магазинах.

Fckngclothes

Селективный секонд-хенд специализируется на продаже уникальных, бывших в употреблении вещей, часто от известных брендов. В ассортименте представлена мужская и женская одежда, включая винтажные предметы, такие как яркие олимпийки, вареные джинсы, кожаные куртки и ремни. Например, в продаже представлены куртка-аляска Guess Jeans, футболка NFL с логотипом New York Yankees, шуба из волка, винтажные джинсы Levi's и многое другое.

Antik pro

Антикварный бутик и магазин винтажной бижутерии. На полках встречаются кружка 1947 года, подсвечник из хрусталя Swarovski, невскрытые комплекты постельного белья IKEA, ремень премиум-бренда Ferre, очки-авиаторы Michael Kors, клатч Louis Vuitton, жакет Marc Jacobs, платье Dolce & Gabbana и многое другое.

«Две лепты»

В социальном секонд-хенде вещи проходят предварительный отбор и подготовку (чистку, отпаривание) перед тем, как оказаться на прилавке. Часто здесь можно найти качественные вещи известных фирм, например, таких, как MANGO, Pull & Bear, Oysho. Ассортимент обновляется ежедневно, а цены стартуют от 45 рублей.

