Армия и оружие

На танках Abrams внедряют защиту — американцы подсмотрели технологии Уралвагонзавода

Американцы подсмотрели технологии Уралвагонзавода и внедряют их на танках Abrams
26 ноября 2025 в 15:43
Российская бронетехника отличается меньшей требовательностью к ремонтным работам

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские танки, произведенные «Уралвагонзаводом», имеют дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. Подобные решения только собираются внедрять на американских танках Abrams. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

Чемезов подчеркнул преимущества отечественной танкостроительной школы. «Если говорить, например, о наших танках, произведенных „Уралвагонзаводом“, то по опыту СВО они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На Abrams это только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении», — подчеркнул он.

Чемезов также отметил высокую ремонтопригодность российских машин. «Нашу бронетехнику часто можно отремонтировать практически в чистом поле. Есть случаи, когда Т-90М „Прорыв“ многократно возвращался в строй после серьезных попаданий, каждый раз его удавалось вернуть в боевое состояние. То есть с точки зрения ремонтопригодности современные отечественные танки продолжают традиции легендарного Т-34», — заявил гендиректор Ростеха в интервью ТАСС. Кроме всего, российские танки менее требовательны к условиям обслуживания и ремонта, что особенно важно в условиях боевых действий.

