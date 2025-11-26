На танках Abrams внедряют защиту — американцы подсмотрели технологии Уралвагонзавода

Российская бронетехника отличается меньшей требовательностью к ремонтным работам Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российские танки, произведенные «Уралвагонзаводом», имеют дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. Подобные решения только собираются внедрять на американских танках Abrams. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов подчеркнул преимущества отечественной танкостроительной школы. «Если говорить, например, о наших танках, произведенных „Уралвагонзаводом“, то по опыту СВО они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На Abrams это только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении», — подчеркнул он.