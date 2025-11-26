Спикер свердловского заксобрания Бабушкина отчиталась Жоге, как депутаты повышают рождаемость
Бабушкина выступила на заседании Совета глав представительных органов госвласти регионов УрФО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полпред президента в УрФО Артем Жога собрал заседание Совета глав представительных органов госвласти регионов Урала, на котором выступила спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она доложила о результатах демографической и семейной политики в регионе, рассказали в управлении информполитики парламента.
«Со стороны законодательной и исполнительной власти Свердловской области уделяется серьезное внимание вопросам поддержки семей с детьми, создания условий для повышения рождаемости, активного долголетия и пропаганды здорового образа жизни», — заявила Людмила Бабушкина. Она отметила, что благодаря последовательной социально-демографической политике в регионе проживают порядка 80 тысяч многодетных семей.
Среди ключевых достижений — повышение доступности детсадов и ясельных групп: за шесть лет создано почти четыре тысячи ясельных мест, в том числе благодаря строительству 15 учреждений. В рамках ОМС проведено более 19 тысяч циклов ЭКО. Предусмотрены меры материальной поддержки семей: выданы более 110 тысяч сертификатов на маткапитал, земельные участки под ИЖС и соцвыплаты.
Кроме того, в 2025 году утвердили меры поддержки молодых матерей. Также в регионе закреплено право на бесплатное горячее питание для школьников младших классов и ряда категорий старшеклассников, а также для детей участников СВО.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!