Общество

В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Раевского*

26 ноября 2025 в 15:00
Решение вынес Кировский райсуд

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Владимира Раевского (признан иноагентом в РФ) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

Судя по картотеке суда, Раевскому вменили статью 19.34 КоАП РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Свою карьеру Раевский начал на телевидении корреспондентом программы «Утренний экспресс» на «Четвертом канале». В 2008-м переехал из Екатеринбурга в Москву. Там он получил опыт работы продюсером, редактором и ведущим. 31 января его признали иностранным агентом. В сообщении Минюста отмечалось, что журналист выступал против СВО и работал с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Сейчас Раевский проживает за пределами РФ.

*Владимир Раевский признан Минюстом РФ иноагентом.

