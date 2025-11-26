В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Раевского*

Свою карьеру Раевский начал на телевидении корреспондентом программы «Утренний экспресс» на «Четвертом канале». В 2008-м переехал из Екатеринбурга в Москву. Там он получил опыт работы продюсером, редактором и ведущим. 31 января его признали иностранным агентом. В сообщении Минюста отмечалось, что журналист выступал против СВО и работал с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Сейчас Раевский проживает за пределами РФ.