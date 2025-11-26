В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Раевского*
Решение вынес Кировский райсуд
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Владимира Раевского (признан иноагентом в РФ) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Судя по картотеке суда, Раевскому вменили статью 19.34 КоАП РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Свою карьеру Раевский начал на телевидении корреспондентом программы «Утренний экспресс» на «Четвертом канале». В 2008-м переехал из Екатеринбурга в Москву. Там он получил опыт работы продюсером, редактором и ведущим. 31 января его признали иностранным агентом. В сообщении Минюста отмечалось, что журналист выступал против СВО и работал с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Сейчас Раевский проживает за пределами РФ.
*Владимир Раевский признан Минюстом РФ иноагентом.
