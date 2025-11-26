Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного дома в Серове

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о результатах расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома на улице Агломератчиков в Серове. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

Деревянный дом 1894 года постройки признан аварийным еще в 2014 году, но до сих пор жильцы не расселены. В здании прогнили несущие конструкции, повреждена и протекает кровля, обрушаются потолочные перекрытия, в помещениях повышенная влажность. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в СК России.