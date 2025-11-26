В «немецком городке» Челябинска захотели открыть музей

Застройщику порекомендуют создать музей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «немецком квартале» Челябинска, где будет реализован проект комплексного развития территории, могут создать музей. Такие рекомендации даст застройщику мэр Челябинска Алексей Лошкин.

«Комплексное развитие территории будет определяться предложением инвестора. Дадим инвестору рекомендации, чтобы он оставил одно здание и сделал в нем музей, который будет вписан в проект строительства», — сообщил Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.