Пермский губернатор принял на вооружение инициативу благотворительного фонда

В Пермском крае государство оплатит нянь для детей в больницах

16 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

О малыше в больнице позаботится отдельная няня (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае за счет бюджета будут оплачиваться услуги профессиональных сиделок и нянь для маленьких детей, которые оказались в больнице. Ранее такой проект реализовал благотворительный фонд «Дедморозим». Теперь же, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, услуга будет оплачиваться из бюджета края. «Речь идет о маленьких ребятах в возрасте до 4 лет, временно оставшихся без родительского попечения, которые попадают на лечение в больницы региона. Разработана необходимая нормативно-правовая база, подобран персонал для сопровождения детей в медицинских учреждениях», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Предполагается, что в 2024 году помощью могут быть охвачены до 200 детей. Проект «Больничные мамы» много лет реализует в Перми благотворительный фонд «Дедморозим». Его сотрудники подбирают нянь, сотрудничают с медучреждениями. В 2023 году губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил профинансировать услуги профессиональных сиделок для маленьких детей в больнице из бюджета. В «Дедморозим» URA.RU пояснили, что не прекращают свою работу. «Центры помощи детям будут закупать услугу нянь у поставщиков в рамках конкурсных процедур. Далее больницы будут сообщать о госпитализации детей, изъятых из семей, в территориальные управления минсоца, те — в Центры помощи детям, а они — уже организации, которая предоставляет нянь. Поставщиком данной услуги может быть любая соответствующая требованиям организация, в том числе „Дедморозим“», — пояснили в фонде. Кроме того, государство пока планирует оплачивать нянь для всех детей, которые оказались в больницах без родителей, подчеркивают в «Дедморозим»: «Сейчас нет полной ясности насчет отказников и воспитанников учреждений для сирот в тех случаях, когда их сотрудники не могут справиться с сопровождением самостоятельно. Эта помощь по-прежнему предоставляется Службой заботы „Дедморозим“ за счет благотворительных пожертвований». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае за счет бюджета будут оплачиваться услуги профессиональных сиделок и нянь для маленьких детей, которые оказались в больнице. Ранее такой проект реализовал благотворительный фонд «Дедморозим». Теперь же, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, услуга будет оплачиваться из бюджета края. «Речь идет о маленьких ребятах в возрасте до 4 лет, временно оставшихся без родительского попечения, которые попадают на лечение в больницы региона. Разработана необходимая нормативно-правовая база, подобран персонал для сопровождения детей в медицинских учреждениях», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Предполагается, что в 2024 году помощью могут быть охвачены до 200 детей. Проект «Больничные мамы» много лет реализует в Перми благотворительный фонд «Дедморозим». Его сотрудники подбирают нянь, сотрудничают с медучреждениями. В 2023 году губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил профинансировать услуги профессиональных сиделок для маленьких детей в больнице из бюджета. В «Дедморозим» URA.RU пояснили, что не прекращают свою работу. «Центры помощи детям будут закупать услугу нянь у поставщиков в рамках конкурсных процедур. Далее больницы будут сообщать о госпитализации детей, изъятых из семей, в территориальные управления минсоца, те — в Центры помощи детям, а они — уже организации, которая предоставляет нянь. Поставщиком данной услуги может быть любая соответствующая требованиям организация, в том числе „Дедморозим“», — пояснили в фонде. Кроме того, государство пока планирует оплачивать нянь для всех детей, которые оказались в больницах без родителей, подчеркивают в «Дедморозим»: «Сейчас нет полной ясности насчет отказников и воспитанников учреждений для сирот в тех случаях, когда их сотрудники не могут справиться с сопровождением самостоятельно. Эта помощь по-прежнему предоставляется Службой заботы „Дедморозим“ за счет благотворительных пожертвований».