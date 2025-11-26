Челябинским предпринимателям рассказали о важных инструментах для бизнеса

Бизнес-инструменты от ПСБ помогают существенно упростить работу предпринимателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты банка ПСБ в рамках бизнес-встречи с деловым сообществом Челябинска представили инструменты, позволяющие упростить работу предпринимателей. Так, в ПСБ действует сервис для работы компаний с самозанятыми, обеспечивающий управление массовыми выплатами и электронный документооборот. Решение позволяет бизнесу безопасно рассчитываться с внештатными исполнителями, подписывать документы простой электронной подписью с помощью кода из СМС и систематизировать хранение договоров в личном кабинете, пояснили URA.RU в пресс-службе ПСБ.

«Мы регулярно совершенствуем банковские продукты, чтобы предприниматели могли сконцентрироваться на самом важном — развитии своего дела. Растущая потребность бизнеса в понятных инструментах для работы с самозанятыми стала импульсом для создания комплексного решения, которое поможет компаниям из разных сфер ― ретейла, логистики, строительства, оказания ИТ-услуг, HoReCa ― привлечь квалифицированные кадры из числа самозанятых и при этом автоматизировать связанные с этим бухгалтерские процессы», ― отметила начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.

На фоне подготовки бизнеса к налоговой реформе 2026 года участникам встречи было также интересно узнать о таком инструменте, как сервис онлайн-бухгалтерии ПСБ. Он помогает упростить работу предпринимателям, переходящим на систему налогообложения АУСН, и компаниям, которые только начинают вести кадровый учет и оплачивать взносы за сотрудников. Функционал сервиса позволяет рассчитывать налоги и страховые взносы, формировать отчетность без посещения налоговой инспекции, а также вести кадровый учет при численности сотрудников до 60 человек и осуществлять работу с маркетплейсами.

