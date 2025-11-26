Умер экс-депутат челябинского ЗСО и гендиректор ПО «Маяк» Виталий Садовников

Виталий Садовников был депутатом двух созывов челябинского ЗСО Фото: Пресс-служба Заксобрания Челябинской области

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался бывший генеральный директор атомного ПО «Маяк» (Озерск) и экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Виталий Садовников. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Садовников в 1962 году окончил Челябинский политехнический институт и с 1963 года связал трудовую деятельность с «Маяком». Начинал инженером-конструктором и инженером-исследователем особого конструкторского бюро. Затем он перешел на реакторный завод, где пройдя все ступени карьерной лестницы — стал директором.

В декабре 1999 года Садовников после смерти директора «Маяка» Фетисова возглавил предприятие, которое возглавлял до июля 2007 года. Это был трудный период, когда продолжался экономический упадок, финансирование гособоронзаказа урезалось, а груз накопленных экологических проблем постоянно давал знать о себе. Тем не менее предприятие под руководством Садовникова с высоким качеством выполняло гособоронзаказ.

«Виталий Иванович Садовников приложил немало усилий для конверсии действующего реакторного производства, что помогло заложить основы дальнейшей деятельности „Маяка“ в новых экономических условиях. Также Садовников уделял большое внимание обеспечению устойчивой и безаварийной работы предприятия, искал перспективные направления развития, в том числе на международном рынке», — отметили в некрологе, опубликованном на сайте предприятия.

Дважды Садовников избирался в Законодательное собрание Челябинской области. Как депутат, он активно работал в комиссиях и комитетах, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и у руководства региона.

«Особо ценным было его участие в разработке законов о социальной и радиационной реабилитации населения и территорий, пострадавших от аварий на ПО „Маяк“. Глубокие опыт и знания Виталия Ивановича, особенно в сфере промышленности и радиационной безопасности, были бесценны для депутатского корпуса», — отметили в Законодательном собрании региона.