Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Туризм

Первый самолет из Челябинска во Вьетнам отправился со стопроцентной загрузкой

26 ноября 2025 в 14:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прямые перелеты из Челябинска во Вьетнам запланированы раз в 12 дней

Прямые перелеты из Челябинска во Вьетнам запланированы раз в 12 дней

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первый чартерный рейс из аэропорта Челябинск в Камрань (Вьетнам) стартовал с полной загрузкой пассажиров. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Первый рейс из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой. Билеты продаются в составе туристических путёвок», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Полётную программу обслуживает авиакомпания AZUR air. Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 пассажиров экономкласса. Вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал