Первый самолет из Челябинска во Вьетнам отправился со стопроцентной загрузкой
Прямые перелеты из Челябинска во Вьетнам запланированы раз в 12 дней
Первый чартерный рейс из аэропорта Челябинск в Камрань (Вьетнам) стартовал с полной загрузкой пассажиров. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
«Первый рейс из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой. Билеты продаются в составе туристических путёвок», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Полётную программу обслуживает авиакомпания AZUR air. Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 пассажиров экономкласса. Вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней.
