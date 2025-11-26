Первый самолет из Челябинска во Вьетнам отправился со стопроцентной загрузкой

Прямые перелеты из Челябинска во Вьетнам запланированы раз в 12 дней Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первый чартерный рейс из аэропорта Челябинск в Камрань (Вьетнам) стартовал с полной загрузкой пассажиров. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Первый рейс из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой. Билеты продаются в составе туристических путёвок», — сообщили URA.RU в пресс-службе.