Что известно о задержанном в Челябинске криминальном авторитете Варосяне

Артак Варосян задержан Фото: очевидец

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали местного криминального авторитета, лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Предварительно, его подозревают в создании межэтнической преступной группировки, попутно проверяя связи между ним и органами власти. Что известно о Варосяне — в материале URA.RU.

Гражданин России

Варосян родился 6 октября 1985 года. В 14 лет получил паспорт гражданина РФ. Другого гражданства не имеет.

Криминальные дела

Сегодня Варосян называет себя коммерсантом. Но в 2014 году он помогал Сергею Греберу, некогда руководившему ЗАО ПО «МСУ-112». Варосян входил в группу, которую Гребер послал к директору ООО «УК „Новые строительные технологии“ с целью выбить из него долг на сумму более 13 млн рублей.

Судя по судебному акту, директор строительной фирмы решился строить коттеджный поселок в Озерске. Он договорился с Гребером о займе в 10 млн рублей, обещая отдать деньги после продажи домов участникам долевого строительства. Но бизнес прогорел: вернуть долг Греберу строитель не смог.

Сначала Гребер действовал в рамках закона: через суд он добился выплаты задолженности. Но должник обанкротился. Тогда Гребер решил действовать силой и направил к должнику своих людей. Они требовали переписать земальный участок на нужное им лицо.

«Ему (потерпевшему-прим. URA.RU) высказали требования, чтобы он переписал этот объект на лицо, которое они назовут, при этом говоря „подумай о семье, у тебя жена, дети“. В этом момент он ощутил за них страх, поскольку воспринял такие угрозы реально, в связи с большой суммой задолженности. После чего, он согласился переписать на них указанный участок земли с объектами незавершенного строительства. Тогда его отпустили», — приводят показания потерпевшего в судебном акте.

В этом же судебном акте указывается, что в начале мая 2014 года Гребер отправил Варосяна с командой к представителю ООО «СпецСтройМонтаж». Последний с 2012 года был должен вернуть Греберу 100 тысяч рублей, которые тот заплатил на подготовку проектной документации к конкурсу на проведение капитального ремонта учебного батальона МВД России.

На протяжении 2013 года потерпевшему поступали угрозы от Гребера. Он был вынужден обратиться за помощью в ФСБ. Под контролем сотрудников потерпевший приехал в офис к Греберу для обсуждения долга.

«В основном разговор с ним вел Варосян, иные участники изредка высказывали реплики в его адрес нецензурной бранью и оскорбляли его, также демонстрировали имеющееся у них оружие, направляли в область его тела и головы. В ходе разговора ему неоднократно наносили удары по лицу, били не кулаком, а раскрытой ладонью пощёчины, что унижало его человеческое достоинство, но прекратить это он не мог, так как на него было направлено оружие, находящее у двух лиц неславянской внешности — пистолет „Оса“ и пистолет, похожий на „ПМ“, которых он реально опасался. Требуя передачи долга, пистолет „Оса“ ему приставляли к голове и ногам, в связи с чем, он, понимая, что у данного пистолета нет предохранителя, реально опасался за свою жизнь и здоровье, так как любое неловкое движение того, у кого в руках пистолет, могло привести к выстрелу», — давал показания потерпевший.

Варосян и компания «убедили» должника вернуть половину суммы. После переговоров вся компания была задержана сотрудниками ФСБ.

Вину не признаю

После задержания Гребер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Такой же позиции придерживался Варосян с компанией. Они поясняли, что не применяли силу к потерпевшим. А если и встречались с ними, то в нормальной обстановке. Ни о каком вымогательстве и речи быть не может. Суд хоть и не принял их позицию, но ограничился условным сроком.

Свои порядки

У Варосяна были натянутые отношения с представителями азербайджанской диаспоры. Между бригадами постоянно происходили стычки и передел территории. Также Варосян конкурировал с чеченцами. И даже выиграл эту конкуренцию: не без доли везения он смог «выдавить» из области уроженца Грозного Зелимхана Полонкаева.

Вор в законе

На волне успеха Варосян просил родственников и знакомых с Кавказа «похлопотать» за присвоение ему статуса «вора в законе». В 2017 году этот вопрос обсуждался на сходке представителей криминального мира. Было принято решение, что Варосяну пока рано «в законники». Больше к этому вопросу не возвращались.

