Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Двое подростков собирались устроить теракт в Тюмени

В Тюмени будут судить подростков, которые готовили теракт на железной дороге
25 ноября 2025 в 15:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Местом теракта должен был стать перегон Утяшево - Тюмень

Местом теракта должен был стать перегон Утяшево - Тюмень

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени двое подростков отправятся под суд из-за того, что планировали совершить теракт: поджечь оборудование на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Обвиняемые — подростки 15 и 16 лет, по указанию неустановленного лица собирались поджечь оборудование для управления, регулирования и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта. Местом теракта должен был стать перегон Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги. Подростки обследовали местность, установили наличие релейных шкафов, видеокамер, защитных ограждений, путей подхода и отхода, а фотографии обстановки отправили организатору преступления», — рассказали в ведомстве.

Довести свой план до конца тюменцы не смогли. В момент, когда они следовали к месту теракта, их задержали.

Продолжение после рекламы

Подростков будут судить по статье о приготовлении к террористическому акту. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал