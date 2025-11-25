Двое подростков собирались устроить теракт в Тюмени
Местом теракта должен был стать перегон Утяшево - Тюмень
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени двое подростков отправятся под суд из-за того, что планировали совершить теракт: поджечь оборудование на железной дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«Обвиняемые — подростки 15 и 16 лет, по указанию неустановленного лица собирались поджечь оборудование для управления, регулирования и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта. Местом теракта должен был стать перегон Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги. Подростки обследовали местность, установили наличие релейных шкафов, видеокамер, защитных ограждений, путей подхода и отхода, а фотографии обстановки отправили организатору преступления», — рассказали в ведомстве.
Довести свой план до конца тюменцы не смогли. В момент, когда они следовали к месту теракта, их задержали.
Подростков будут судить по статье о приготовлении к террористическому акту. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
