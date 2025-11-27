На Ямале поддержали инициативу ЛДПР по защите детей от неплательщиков алиментов

Депутат Заксобрания ЯНАО от фракции ЛДПР Андрей Кузнецов поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы о введении нового механизма выплаты алиментов. Предлагаемый законопроект позволит органам соцзащиты ЯНАО немедленно помогать детям, чьи родители уклоняются от алиментных обязательств, с последующим взысканием этих средств с неплательщиков, рассказал депутат корреспонденту агентства.

«Для нашего региона, с его особыми климатическими условиями и высокими затратами на жизнь, такая поддержка из бюджета станет существенным подспорьем для одиноких матерей», — прокомментировал Андрей Кузнецов.

Как отметил ямальский координатор ЛДПР, в округе есть семьи, где дети страдают из-за безответственности одного из родителей. Новый механизм, инициированный лидером партии Леонидом Слуцким, позволит оказывать помощь детям незамедлительно, не дожидаясь, пока судебные приставы найдут и заставят заплатить должника. Законопроект уже направлен на заключение в Правительство РФ и может стать важным инструментом социальной поддержки в арктическом регионе.