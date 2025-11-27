Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

На Ямале поддержали инициативу ЛДПР по защите детей от неплательщиков алиментов

27 ноября 2025 в 13:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЛДПР направело в Правительство РФ пакет инициатив по поддержке семей

ЛДПР направело в Правительство РФ пакет инициатив по поддержке семей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутат Заксобрания ЯНАО от фракции ЛДПР Андрей Кузнецов поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы о введении нового механизма выплаты алиментов. Предлагаемый законопроект позволит органам соцзащиты ЯНАО немедленно помогать детям, чьи родители уклоняются от алиментных обязательств, с последующим взысканием этих средств с неплательщиков, рассказал депутат корреспонденту агентства. 

«Для нашего региона, с его особыми климатическими условиями и высокими затратами на жизнь, такая поддержка из бюджета станет существенным подспорьем для одиноких матерей», — прокомментировал Андрей Кузнецов.

Как отметил ямальский координатор ЛДПР, в округе есть семьи, где дети страдают из-за безответственности одного из родителей. Новый механизм, инициированный лидером партии Леонидом Слуцким, позволит оказывать помощь детям незамедлительно, не дожидаясь, пока судебные приставы найдут и заставят заплатить должника. Законопроект уже направлен на заключение в Правительство РФ и может стать важным инструментом социальной поддержки в арктическом регионе. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Обсуждения пакета законодательных инициатив ЛДПР по поддержке семей и материнства

Фото: региональный координатор ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал