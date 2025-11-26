Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Губернатор Ямала рассказал, как в регионе борются с тающими ледниками и мерзлотой

Ямал предлагает ученым зарплату до 300 тысяч рублей за исследование мерзлоты
26 ноября 2025 в 22:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Ямале молодым ученым предлагаю зарплату до 300 тысяч рублей

Более 90% региона расположено на вечной мерзлоте

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ямал, где более 90 % территории покрыто вечной мерзлотой, активно ищет пути решения проблемы ее деградации — угрозы мирового масштаба. Для этого в регионе принят специальный закон, создана сеть мониторинга состояния мерзлоты и открыты новые лаборатории на базе Научного центра изучения Арктики, сообщил губернатор ЯНАО на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

«Основное направление нашего внимания — мерзлота. Мы понимаем, что ее изменение — это угроза мирового масштаба. На Ямале в зоне вечной мерзлоты построены мощнейшие производственные комплексы и наши города. Крайне важно найти ответы на вопрос, как реагировать на эти изменения», — цитируют слова главы региона в telegram-канале «Ямал. Официально».

Для привлечения молодых специалистов Ямал создает благоприятные условия для работы ученых. Молодым исследователям предлагают заработную плату до 300 тысяч рублей, продолжительный отпуск и возможность участвовать в значимых проектах по исследованию Арктики.

Продолжение после рекламы

Регион сотрудничает с высшими учебными заведениями: реализуются магистерские программы и предоставляется возможность проходить оплачиваемые полевые практики. Кроме того, ученые могут получить гранты и премии от губернатора в размере до одного миллиона рублей. Округ также участвует в софинансировании поддержки от Российского научного фонда, покрывая 50 % средств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал