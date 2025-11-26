Губернатор Ямала рассказал, как в регионе борются с тающими ледниками и мерзлотой

Более 90% региона расположено на вечной мерзлоте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ямал, где более 90 % территории покрыто вечной мерзлотой, активно ищет пути решения проблемы ее деградации — угрозы мирового масштаба. Для этого в регионе принят специальный закон, создана сеть мониторинга состояния мерзлоты и открыты новые лаборатории на базе Научного центра изучения Арктики, сообщил губернатор ЯНАО на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

«Основное направление нашего внимания — мерзлота. Мы понимаем, что ее изменение — это угроза мирового масштаба. На Ямале в зоне вечной мерзлоты построены мощнейшие производственные комплексы и наши города. Крайне важно найти ответы на вопрос, как реагировать на эти изменения», — цитируют слова главы региона в telegram-канале «Ямал. Официально».

Для привлечения молодых специалистов Ямал создает благоприятные условия для работы ученых. Молодым исследователям предлагают заработную плату до 300 тысяч рублей, продолжительный отпуск и возможность участвовать в значимых проектах по исследованию Арктики.

