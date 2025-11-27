В Губкинском юные вандалы разгромили новый интерьер двухуровневой теплой остановки

Виновных привлекут к ответственности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) юные местные жители разгромили новый интерьер двухуровневой теплой остановки «Олимп», который пару дней назад установили местные власти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Жители Губкинского разгромили местную остановку на проспекте Мира. То, что сделали с новой мебелью, — позор. За пару дней ребята превратили все в мусор. Такое отношение к общему имуществу — откровенная, сознательная безответственность», — отметили в администрации.

В мэрии также добавили, что все остановки оборудованы камерами видеонаблюдения. В связи с этим информация о вандализме и нарушителях была передана в полицию. Виновых привлекут к ответственности.

Глава Губинского Андрей Бандурко в своих социальных сетях отметил, что ремонт теплой остановки планируется. Однако из-за возможного повторения такого инцидента, мягкую мебель могут заменить на деревянные или стальные лавочки.