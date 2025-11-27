Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Губкинском юные вандалы разгромили новый интерьер двухуровневой теплой остановки

К ответственности привлекут виновных в разгроме теплой остановки в Губкинском
27 ноября 2025 в 14:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виновных привлекут к ответственности

Виновных привлекут к ответственности

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) юные местные жители разгромили новый интерьер двухуровневой теплой остановки «Олимп», который пару дней назад установили местные власти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Жители Губкинского разгромили местную остановку на проспекте Мира. То, что сделали с новой мебелью, — позор. За пару дней ребята превратили все в мусор. Такое отношение к общему имуществу — откровенная, сознательная безответственность», — отметили в администрации.

В мэрии также добавили, что все остановки оборудованы камерами видеонаблюдения. В связи с этим информация о вандализме и нарушителях была передана в полицию. Виновых привлекут к ответственности. 

Продолжение после рекламы

Глава Губинского Андрей Бандурко в своих социальных сетях отметил, что ремонт теплой остановки планируется. Однако из-за возможного повторения такого инцидента, мягкую мебель могут заменить на деревянные или стальные лавочки. 

Ранее информационное агентство URA.RU объясняло, почему в Ноябрьске местные жители не могут попасть в теплые остановки. Власти отметили, что на данный момент в них проводится монтаж камер видеонаблюдения. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал