Ямальские предприниматели переняли инновационный опыт бизнеса в Китае

Ямальские предприниматели переняли передовой опыт в бизнес-процессах Китая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальские предприниматели вернулись с бизнес-стажировки в Китае, где изучали передовые технологии и модели работы малого и среднего бизнеса. В поездке участвовали победители регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Салехарда.

«В работе участвовали 12 представителей делового сообщества из Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Надыма, Ноябрьска и Тарко-Сале», — сообщили в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Основными направлениями встречи были промышленность, туризм, розничная торговля, дизайн и косметология.

Центральным событием стажировки стало посещение Китайской международной выставки высоких технологий. Это крупнейшая в Азии площадка для демонстрации инноваций в промышленности, IT и логистике. По данным администрации, на выставке работали более пяти тысяч компаний из разных стран, которые представили решения в сферах искусственного интеллекта, умного производства, интеллектуального туризма и транспортных систем.

Продолжение после рекламы