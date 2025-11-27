Ямальские предприниматели переняли инновационный опыт бизнеса в Китае

Логотип РИА URA.RU
Предприниматели из ЯНАО провели бизнес-стажировку в Китае
27 ноября 2025 в 10:46
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальские предприниматели вернулись с бизнес-стажировки в Китае, где изучали передовые технологии и модели работы малого и среднего бизнеса. В поездке участвовали победители регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Салехарда.

«В работе участвовали 12 представителей делового сообщества из Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Надыма, Ноябрьска и Тарко-Сале», — сообщили в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. Основными направлениями встречи были промышленность, туризм, розничная торговля, дизайн и косметология.

Центральным событием стажировки стало посещение Китайской международной выставки высоких технологий. Это крупнейшая в Азии площадка для демонстрации инноваций в промышленности, IT и логистике. По данным администрации, на выставке работали более пяти тысяч компаний из разных стран, которые представили решения в сферах искусственного интеллекта, умного производства, интеллектуального туризма и транспортных систем.

Предприниматели из ЯНАО посетили стенды технологических корпораций и стартапов, изучили подходы к автоматизации производств и клиентских сервисов, а также также провели встречи с потенциальными партнерами и консультантами.

