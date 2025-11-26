Власти Салехарда назвали дату открытия ледового катка и городка

Ледовый каток планируют открыть 13 декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Салехарде к 13 декабря планируется открытие нового ледового катка площадью 500 квадратных метров возле экстрим-парка. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. Открытие катка совпадет с запуском ледового городка, однако сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.

«В этом году обустроим ледовый каток возле экстрим-парка. Мастера уже приступили к работам на новой площадке. Пространство для массовых катаний на коньках площадью 500 квадратных метров планируем открыть вместе с ледовым городком 13 декабря», — написал глава города в своем telegram-канале.