Власти Салехарда назвали дату открытия ледового катка и городка
Ледовый каток планируют открыть 13 декабря
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Салехарде к 13 декабря планируется открытие нового ледового катка площадью 500 квадратных метров возле экстрим-парка. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. Открытие катка совпадет с запуском ледового городка, однако сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.
«В этом году обустроим ледовый каток возле экстрим-парка. Мастера уже приступили к работам на новой площадке. Пространство для массовых катаний на коньках площадью 500 квадратных метров планируем открыть вместе с ледовым городком 13 декабря», — написал глава города в своем telegram-канале.
Помимо новой площадки, в Салехарде традиционно зальют каток на озере Лебяжьем, площадь которого составит около 800 квадратных метров. Открытие этого катка также ожидается к середине декабря. Сейчас специалисты не разрешают начать работы, поскольку толщина льда на озере не достигает требуемых значений, что необходимо для обеспечения безопасности.
