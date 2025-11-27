Логотип РИА URA.RU
Жители ЯНАО отпразднуют день рождения ямальского деда мороза

Жителей ЯНАО приглашают отпраздновать день рождения Ямала Ири
27 ноября 2025 в 13:55
День рождения Ямал Ири состоится 28 ноября

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В природно-этнографическом комплексе Горнокнязевска (ЯНАО) отпразднуют день рождение ямальского деда мороза Ямал Ири. Праздник состоится 28 ноября, сообщили в социальных сетях этнопарка.

«28 ноября в Этнопарке состоится уникальное мероприятие, посвященное празднованию Дня рождения Ямал Ири. Это будет незабываемый вечер, наполненный традициями, культурой и весельем», — рассказали на официальной странице этнокомплекса «ВКонтакте».

Гостей ждут мастер-классы, катания на оленьих упряжках, угощения горячими напитками и зажжение огня на новогодней елке. Время проведения мероприятия с 19:00 до 21:00.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальский дед мороз Ямал Ири отправится в тур по городам и поселкам округа со 2 декабря. Для передвижения по округу Ямал Ири задействует различный транспорт, в том числе брендированный автобус для городских поездок, вездеход и вертолет.

