Жители ЯНАО отпразднуют день рождения ямальского деда мороза
День рождения Ямал Ири состоится 28 ноября
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
В природно-этнографическом комплексе Горнокнязевска (ЯНАО) отпразднуют день рождение ямальского деда мороза Ямал Ири. Праздник состоится 28 ноября, сообщили в социальных сетях этнопарка.
«28 ноября в Этнопарке состоится уникальное мероприятие, посвященное празднованию Дня рождения Ямал Ири. Это будет незабываемый вечер, наполненный традициями, культурой и весельем», — рассказали на официальной странице этнокомплекса «ВКонтакте».
Гостей ждут мастер-классы, катания на оленьих упряжках, угощения горячими напитками и зажжение огня на новогодней елке. Время проведения мероприятия с 19:00 до 21:00.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальский дед мороз Ямал Ири отправится в тур по городам и поселкам округа со 2 декабря. Для передвижения по округу Ямал Ири задействует различный транспорт, в том числе брендированный автобус для городских поездок, вездеход и вертолет.
