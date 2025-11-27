Депфин Ямала принял решение о выпуске облигаций на 36 млрд рублей
Продажа гособлигаций Ямала может начаться на Московской бирже уже 2 декабря
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Власти Ямала выпустят государственные облигации уже ко 2 декабря. Общий объем эмиссии ценных бумаг составит не 18 млрд, как ранее предполагалось, а 36 млрд рублей. На Московской бирже их будет размещать ПАО «Газпромбанк», сообщает окружной департамент финансов.
«Осуществить от имени Ямало-Ненецкого автономного округа выпуск государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2025 года с переменным купонным доходом и амортизацией долг», — сообщается в приказе ведомства. Общий объем выпуска составляет 36 млрд рублей по номинальной стоимости. Таким образом, цена ямальской облигации составит одну тысячу рублей.
По данным источника, генеральным агентом, который будет размещать на Московской бирже облигации Ямала, назначен «Газпромбанк». Определена и дата начала эмиссии — 2 декабря 2025 года.
Ранее предполагалось, что объем госзайма к концу 2025 года может составить 18 млрд рублей. Депфин опубликовал итоги отбора финансовых организаций, которые будут оказывать услуги по размещению государственных облигаций в 2025 году. Заключение государственного контракта предполагалось с АО «Газпромбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Брокерская компания „Регион“.
О намерении выйти на рынок заемного финансирования, выпустив облигационный заем, власти Ямала заявили в начале октября 2025 года. Необходимость займа объясняется охлаждением рынка в связи с санкциями и ожидаемым дефицитом ямальской казны. В 2026 году он составит 52 млрд 884 млн рублей. «Ямал проводит взвешенную долговую политику, направленную на обеспечение долговой устойчивости окружного бюджета. В условиях охлаждения экономики и санкций отмечается замедление темпов роста доходов относительно прошлого года», — прокомментировали решение депфина в пресс-службе окружного правительства.
