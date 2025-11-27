Зарядная станция для электромобилей появится в Ноябрьске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Развитие сети электрозарядных станций продолжается в ЯНАО, несмотря на суровые климатические условия региона. О планах по запуску новой высокомощной станции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих в ходе пресс-конференции.

«Уже шесть электрозарядных станций есть в нашем округе, в Надыме, в Салехарде, две в Новом Уренгое, одна в Муравленко. Планируем до конца года, возможно начала января, открыть новую электрозарядную станцию, мощностью 150 киловатт, в Ноябрьске», — заявила Светлана Гиллих.

Новая станция сможет одновременно обслуживать два электромобиля и обеспечит полную зарядку аккумуляторов за 20-40 минут. Как отметила руководитель департамента, несмотря на арктические условия, инфраструктура для электротранспорта в округе продолжает развиваться и показывает свою востребованность. Развитие этой сети является частью комплексной работы по модернизации транспортной системы ЯНАО.