Общество

Транспорт

На Ямале появятся новые зарядные станции для электромобилей. Видео

27 ноября 2025 в 12:58
Зарядная станция для электромобилей появится в Ноябрьске

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Развитие сети электрозарядных станций продолжается в ЯНАО, несмотря на суровые климатические условия региона. О планах по запуску новой высокомощной станции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих в ходе пресс-конференции.

«Уже шесть электрозарядных станций есть в нашем округе, в Надыме, в Салехарде, две в Новом Уренгое, одна в Муравленко. Планируем до конца года, возможно начала января, открыть новую электрозарядную станцию, мощностью 150 киловатт, в Ноябрьске», — заявила Светлана Гиллих.

Новая станция сможет одновременно обслуживать два электромобиля и обеспечит полную зарядку аккумуляторов за 20-40 минут. Как отметила руководитель департамента, несмотря на арктические условия, инфраструктура для электротранспорта в округе продолжает развиваться и показывает свою востребованность. Развитие этой сети является частью комплексной работы по модернизации транспортной системы ЯНАО.

