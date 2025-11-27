Логотип РИА URA.RU
Санавиация ЯНАО помогла спасти жизнь вахтовика в отдаленном селе

27 ноября 2025 в 12:37
Санавиация ЯНАО спасает пациентов в самых отдаленных уголках округа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Тазовской районной больницы на Ямале спасли жизнь вахтовику. Санавиация доставила мужчину в медучреждение в тяжелом состоянии из мыса Каменный (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«У пациента был флегмонозный осложненный аппендицит, промедление могло стоить ему жизни», — отметили в telegram-канале «Ямал. Официально». В настоящее время благодарный пациент готовится к выписке. 

В текущем году санавиация ЯНАО вылетала для медицинской помощи к 2 300 пациентам. Рейсы выполнялись в самые отдаленные и труднодоступные точки округа, где отсутствует круглосуточная хирургическая помощь.

