В Салехарде открылась новая кофейня с зоной для чтения и книгообменом

В кофейне организован книжный обмен: посетители могут приносить прочитанные книги и брать взамен другие Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Новая кофейня с зоной для чтения и тихого отдыха открылась в Салехарде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Салехарда. Заведение позиционируют как спокойное пространство, где горожане смогут провести время с книгой, отдохнуть и выпить кофе.

«В нашем городе стало на одно уютное пространство больше. Теперь у вас есть возможность не только насладиться чашечкой ароматного кофе, но и побыть наедине со своими мыслями», — говорится в telegram-канале муниципалитета.