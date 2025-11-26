Логотип РИА URA.RU
Общество

В Салехарде открылась новая кофейня с зоной для чтения и книгообменом

27 ноября 2025 в 04:53
В кофейне организован книжный обмен: посетители могут приносить прочитанные книги и брать взамен другие

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Новая кофейня с зоной для чтения и тихого отдыха открылась в Салехарде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Салехарда. Заведение позиционируют как спокойное пространство, где горожане смогут провести время с книгой, отдохнуть и выпить кофе.

«В нашем городе стало на одно уютное пространство больше. Теперь у вас есть возможность не только насладиться чашечкой ароматного кофе, но и побыть наедине со своими мыслями», — говорится в telegram-канале муниципалитета.

В мэрии подчеркивают, что место специально оформлено как тихая зона, рассчитанная на тех, кто ищет спокойный формат досуга. Отдельной особенностью кофейни стал книжный обмен. Жителям предлагают приносить уже прочитанные книги и менять их на другие экземпляры.

