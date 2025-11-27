Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Переправу Салехард — Лабытнанги готовят к открытию

Контрольная комиссия обследует переправу Салехард - Лабытнанги перед открытием
27 ноября 2025 в 11:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Комиссия обследует переправу 28 ноября (архивное фото)

Комиссия обследует переправу 28 ноября (архивное фото)

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Контрольная комиссия обследует переправу Салехард — Лабытнанги перед ее открытием. Выезд специалистов запланирован на 28 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«В этом году мы озвучили сроки открытия переправы к 1 декабря. К устройству переправы приступили 13 ноября. На 28 ноября запланирован контрольный выезд комиссии по обследованию переправы, которая проведет необходимые замеры по толщине льда», — сообщила Гиллих.

По словам директора дорожного департамента, шансы, что комиссия примет решение открыть переправу достаточно высоки. На сроки устройства переправы через Обь повлияло внезапное потепление наступившее ранее.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал