Переправу Салехард — Лабытнанги готовят к открытию

Комиссия обследует переправу 28 ноября (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Контрольная комиссия обследует переправу Салехард — Лабытнанги перед ее открытием. Выезд специалистов запланирован на 28 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«В этом году мы озвучили сроки открытия переправы к 1 декабря. К устройству переправы приступили 13 ноября. На 28 ноября запланирован контрольный выезд комиссии по обследованию переправы, которая проведет необходимые замеры по толщине льда», — сообщила Гиллих.