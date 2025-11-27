Переправу Салехард — Лабытнанги готовят к открытию
Комиссия обследует переправу 28 ноября (архивное фото)
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Контрольная комиссия обследует переправу Салехард — Лабытнанги перед ее открытием. Выезд специалистов запланирован на 28 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.
«В этом году мы озвучили сроки открытия переправы к 1 декабря. К устройству переправы приступили 13 ноября. На 28 ноября запланирован контрольный выезд комиссии по обследованию переправы, которая проведет необходимые замеры по толщине льда», — сообщила Гиллих.
По словам директора дорожного департамента, шансы, что комиссия примет решение открыть переправу достаточно высоки. На сроки устройства переправы через Обь повлияло внезапное потепление наступившее ранее.
