Власти ЯНАО готовят штрафные санкции для дорожников
Фото: Илья Московец © URA.RU
С 2026 года в ЯНАО заработает автоматическая система контроля за уборкой снега. Подрядчиков, которые не справляются с планом, ждут финансовые санкции. Об этом сообщила директор департамента транспорта ЯНАО Светлана Гиллих во время пресс-конференции.
«Если, например, из 500 заданий будет выполнено 400, то будет применяться понижающая ставка предоставления субсидии. За нарушение сроков тоже будут введены штрафные санкции», — сообщила чиновница.
Она добавила, что система будет автоматически формировать отчеты о невыполненных работах, исключая человеческий фактор. «Надеемся, что через материальную часть мы сможем простимулировать подрядчиков задуматься о том, что бы перестроить свою работу и ориентироваться на результат», — заключила Гиллих.
