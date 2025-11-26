Сбой Яндекс GO и приговор за уничтожение вертолета: события на Ямале 26 ноября

В ЯНАО суд вынес приговор по резонансному делу об уничтожении вертолета Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ямала столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов «Яндекс GO». Тем временем, суд вынес приговор по резонансному делу об уничтожении вертолета в аэропорту Ноябрьска. А в Тазовском районе возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ПДН. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 25 ноября, — в материале URA.RU.

Ямальцы столкнулись с массовым сбоем работы «Яндекс GO»

На Ямале вечером 25 ноября жители столкнулись с массовым сбоем в службе такси и доставки «Яндекс GO». Об этом сообщает телеграм-канал «Детектор сбоев».

На Ямале вынесли приговор за уничтожение вертолета в аэропорту Ноябрьска

Суд вынес приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в нарушении требований транспортной безопасности, которые привели к уничтожению вертолета в аэропорту Ноябрьска. Сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта по уголовному делу по статьям 263.1 УК РФ, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК России.

В ЯНАО планируют побить рекорд по количеству мест для студентов СПО

Количество мест для абитуриентов среднего профессионального образования в ЯНАО является рекордным в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования региона.

Екатеринбургский бизнес задолжал бюджет ЯНАО за сорванный подряд

В Губкинском (ЯНАО) подрядчик из Екатеринбурга Мархамат Архипенко сорвала выполнение муниципального контракта на поставку и монтаж здания в Молодежном парке. Ущерб бюджета составил 2,4 млн рублей. Предпринимательницу включите в реестр недобросовестных поставщиков. Деньги пришлось вернуть через суд.

В ЯНАО возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ПДН

В Тазовском районе ЯНАО местный житель подозревается в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. По данному факту следственным отделом по району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, сообщает Следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Психически больной ямалец напал на знакомого с молотком в столовой