Экс-руководителю «Ямалавтодора», задержанному за хищение, утвердили обвинительное заключение

Бывшему руководителю АО «Ямалавтодор» Давиду Сарашвили, которого обвиняют в хищении 29 миллионов рублей, утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«По версии следствия, в 2024 году руководитель, в рамках выполнения обязательств по ремонту автомобильной дороги Лабытнанги — Харп, заключил заведомо невыгодные для возглавляемого им государственного предприятия договоры на покупку строительных материалов по завышенной стоимости, тем самым присвоил и растратил более 29 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. На эти деньги он приобрел иностранный экскаватор стоимостью более 16 миллионов рублей и поставил его на баланс аффилированной фирмы.

Кроме того, обвиняемый получил гражданство иностранного государства, о чем не уведомил органы исполнительной власти РФ. Прокуратура ЯНАО направила в суд исковое заявление в целях возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО. Бывший руководитель АО «Ямалавтодор» обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

