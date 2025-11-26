Для самых любимых: куда сходить с мамой в ее праздник в Тюмени

Мероприятия для мам пройдут во всех городах региона Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ближайшие выходные в городах Тюменской области состоится ряд мероприятий, посвященных Дню матери, который в России отмечается 30 ноября. URA.RU рассказывает, какие события запланированы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Мероприятия пройдут в театрах и музее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень

В областной столице 28 ноября в музее «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 20) пройдет концертная программа «Голос сердца». В мероприятии примут участие студенты Тюменского колледжа искусств. Вход на концерт свободный, однако требуется предварительная регистрация.

29 ноября в ДК «Нефтяник» состоится выступление джаз-оркестра «Золотая труба» с программой «Спасибо за все, мам!», а также показ постановки «От сердца к сердцу» от студии танца «Денс хит». В тот же день во дворце национальных культур «Строитель» пройдет концерт «Материнство сквозь призму времени и культур».

30 ноября в театре кукол будут проводиться мастер-классы по кукловождению. В драматическом театре зрителей ждут на концерт «Мама — главное слово» и спектакль «Ветер в тополях».

Тоболяков ждут концерты и путешествие в историю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тобольск

С 26 по 29 ноября во дворцах культуры «Речник», «Синтез», «Водник» и в Центре сибирско-татарской культуры пройдут праздничные концерты. 28 ноября в детской школе искусств имени Алябьева состоится музыкальная программа «Слово о Маме».

30 ноября в Губернаторском доме (ул. Мира, 10) пройдет программа «День матери в Губернаторском доме». В ее рамках гости познакомятся с ролью женщины и матери в семье Романовых.

Ишим

30 ноября в центральной библиотеке города откроется книжная выставка «Уютный уголок Муми-мамы». Выставка посвящена одной из героинь произведений Туве Янссон, которая символизирует заботу, поддержку и бесконечную любовь. Посетители смогут подобрать сказки для совместного чтения с детьми.

Ялуторовск

28 ноября в музее «Торговые ряды» пройдет мастер-класс по созданию старинных пряников для мам и детей. 30 ноября во дворце культуры состоится праздничный концерт.

Заводоуковцам приготовили мастер-классы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заводоуковск