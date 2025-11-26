Две школы Тобольска уходят на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Тобольске две школы закрыли на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 27 ноября по 4 декабря 2025 года две школы Тобольска №1 и №6 временно переводятся на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, о чем сообщает администрация города Тобольска в своем telegram-канале «Тобольск. Официально».

«Порог заболеваемости ОРВИ превысил 20%. Мы заботимся о здоровье наших детей и делаем все необходимое для предотвращения распространения инфекции», — говорится в официальном сообщении администрации.