Две школы Тобольска уходят на карантин из-за вспышки ОРВИ

26 ноября 2025 в 18:59
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 27 ноября по 4 декабря 2025 года две школы Тобольска №1 и №6 временно переводятся на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, о чем сообщает администрация города Тобольска в своем telegram-канале «Тобольск. Официально».

«Порог заболеваемости ОРВИ превысил 20%. Мы заботимся о здоровье наших детей и делаем все необходимое для предотвращения распространения инфекции», — говорится в официальном сообщении администрации.

Мера направлена на минимизацию контактов и сдерживание дальнейшего распространения заболевания в учебных учреждениях. Учащимся и их родителям рекомендовано соблюдать меры профилактики и внимательно следить за своим самочувствием. Несколько школ в Тюменской области также закрыли на карантин. 

