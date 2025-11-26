Тюменские власти обустроят новый микрорайон

Моор пообещал обустроить микрорайон Ершовка в Тобольске Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Власти Тюменской области обустроят микрорайон Ершовка в Тобольске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьёй. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки», — заявил глава региона.