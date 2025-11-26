Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти обустроят новый микрорайон

26 ноября 2025 в 19:58
Моор пообещал обустроить микрорайон Ершовка в Тобольске

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Власти Тюменской области обустроят микрорайон Ершовка в Тобольске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. 

«Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьёй. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки», — заявил глава региона. 

Работы обещают выполнить в 2026 году. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тобольске после капремонта откроют общежитие для студентов медколледжа имени Володи Солдатова.

