Тюменские власти обустроят новый микрорайон
26 ноября 2025 в 19:58
Моор пообещал обустроить микрорайон Ершовка в Тобольске
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Власти Тюменской области обустроят микрорайон Ершовка в Тобольске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.
«Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьёй. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки», — заявил глава региона.
Работы обещают выполнить в 2026 году. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тобольске после капремонта откроют общежитие для студентов медколледжа имени Володи Солдатова.
Подписаться
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал