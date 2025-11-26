Логотип РИА URA.RU
В Тобольске после капремонта откроют общежитие

26 ноября 2025 в 19:12
В Тобольске завершается ремонт общежития для студентов-медиков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске после капремонта откроют общежитие для студентов медколледжа имени Володи Солдатова. Студенты смогут заехать в него уже в январе 2026 года.  Об этом сообщил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Андрей Артюхов в своем telegram-канале.

«В здании, построенном в 1989 году и рассчитанном на проживание 500 человек, идет работа по укладке плинтуса, установке дверных блоков и сантехники, шпатлеванию стен, монтажу светильников. Помощь в приобретении дополнительного оборудования для учебной комнаты общежития по просьбе руководства колледжа оказал член фракции ЕР Госдумы РФ Николай Брыкин.

Проект обновления общежития реализуется в рамках совместной инициативы «Единой России» и Министерства просвещения РФ.  Капитальный ремонт в общежитии не проводился с момента его ввода в эксплуатацию.

