В Тобольске после капремонта откроют общежитие для студентов медколледжа имени Володи Солдатова. Студенты смогут заехать в него уже в январе 2026 года. Об этом сообщил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Андрей Артюхов в своем telegram-канале.

«В здании, построенном в 1989 году и рассчитанном на проживание 500 человек, идет работа по укладке плинтуса, установке дверных блоков и сантехники, шпатлеванию стен, монтажу светильников. Помощь в приобретении дополнительного оборудования для учебной комнаты общежития по просьбе руководства колледжа оказал член фракции ЕР Госдумы РФ Николай Брыкин.