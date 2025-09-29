В ХМАО запускают авиарейсы из Ханты-Мансийска в Челябинск

С 7 ноября авиакомпания «РусЛайн» запускает новый регулярный рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«С 7 ноября мы запускаем рейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам», — пояснили в авиакомпании.
Время в пути составит 1 час 40 минут. Минимальная цена билета в одну сторону — от 4 800 рублей.
В компании пояснили, что новое направление открывают для расширения географии полетов и повышения транспортной доступности между регионами. Запуск рейса Ханты-Мансийск — Челябинск позволит сократить время в дороге и сделать поездки удобнее.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запускают прямой авиарейс из Советского в Санкт-Петербург. Самолеты будут летать по пятницам с 19 сентября 2025 года.
