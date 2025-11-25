Одна из самых массированных атак БПЛА на курортный регион: главное о ночном ЧП в южных областях России

В результате атак дронов ВСУ по южным территориям РФ несколько человек пострадали, один погиб Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Юг России этой ночью, 25 ноября, подвергся одной из самых массированных атак БПЛА со стороны украинских сил. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Шесть мирных граждан получили различные травмы. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах края.

По словам Кондратьева, самая трудная обстановка на данный момент в Геленджике и Новороссийске. По предварительной информации, фрагменты сбитых беспилотников повредили семь многоквартирных и несколько частных домов. Кроме того, в Таганроге Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ погиб местный житель, а также был поврежден детский сад. Что известно об атаке украинских БПЛА по южным городам России к этому часу — в материале URA.RU.

Удары ВСУ по Краснодарскому краю

Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак со стороны Украины, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. В результате происшествия ранения получили шесть жителей края, повреждены десятки домов.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Краснодар: повреждены здания

По словам губернатора края, пострадали несколько домов и офисное здание в Краснодаре. Кроме того, повреждения получил частный дом в селе Первореченском Динского района.

Туапсе: пожар на крыше МКД

В Туапсе в результате атаки беспилотника загорелась крыша многоквартирного дома (МКД). Об этом сообщил глава города Сергей Бойко. По его словам, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пожар был локализован. Жильцы не пострадали. На месте происшествия сейчас работают специалисты.

Кроме того, Бойко сообщил, что в результате инцидента охранник близлежащего учреждения получил незначительные ранения от осколков БПЛА. Пострадавшему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

Новороссийск: ранены мирные люди

В результате ударов украинских беспилотников пострадали четыре человека, рассказал глава города Андрей Кравченко. Они получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Людей госпитализировали. Им оказывается необходимая медпомощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека.

По предварительным данным, фрагменты сбитых дронов нанесли ущерб семи МКД и нескольким частным. На местах падения осколков случилось несколько возгораний. Все они были оперативно потушены прибывшими пожарными.

Геленджик: пострадал местный житель

В селе Кабардинка пострадал мужчина, который во время атаки дронов был на улице. Его срочно доставили в больницу. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Также в населенном пункте повреждения получили два частных дома. По одному из адресов в результате падения частей сбитого БПЛА случился пожар на площади 300 квадратных метров. Огонь был быстро потушен, сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

Таганрог: погибшие и раненые

Из-за ударов украинских сил погиб один мирный житель. Еще трое пострадали. Об этом проинформировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала Камбулова в своем telegram-канале.

Также она сообщила, что в городе повреждены два МКД, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб, ликвидируя последствия атаки дронов.

Будет ли оказана помощь пострадавшим