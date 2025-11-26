ОПГ организовала сеть подпольных казино в двух городах ХМАО
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Правоохранители задержали девятерых участников ОПГ, которые организовали сеть подпольных казино в Сургуте и Нижневартовске. На незаконных азартных играх фигуранты заработали более 21 миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Обвиняемые, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, соблюдая меры конспирации, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, сети „Интернет“ и средств связи в пяти арендованных помещениях в Сургуте и Нижневартовске. В результате незаконной работы игорных клубов фигуранты извлекли совокупный доход в особо крупном размере на сумму более 21 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение направила в суд Сургута уголовное дело в отношении девяти фигурантов. Им грозит уголовная ответственность по статье 171.2 УК РФ за организацию и проведение азартных игр.
